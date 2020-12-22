Вандалы повредили поезда на МЖД в 2020 году на сумму более 30 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ущерб от действий вандалов, нанесенный пригородному подвижному составу на Московской железной дороге (МЖД) в 2020 году, превысил 30 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник МЖД Михаил Глазков.

"Очень надеялись, что сознательность наших граждан остановит большую волну вандализма, но, к сожалению, только на замену окон в подвижном составе было затрачено более 30 млн рублей. Хотя это более чем на 5 млн меньше, чем в прошлом году", - сказал Глазков.

Он уточнил, что самыми распространенными актами вандализма по-прежнему остаются повреждение стеклоочистителей, стекол, диванов и кресел, ручек, замков, а также нанесение "граффити".

"По данному вопросу мы сотрудничаем с транспортной полицией. За 2020 год правоохранительными органами подано 735 заявлений на сумму 15,5 млн рублей. <...> В обществе, безусловно, должно формироваться представление о неотвратимости наказания за такое поведение", - заключил Глазков.