Новогоднее пятиминутное шоу начнут показывать на Останкинской башне в Москве 24 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новогоднее пятиминутное световое шоу будут показывать на Останкинской башне в Москве каждый час в вечернее время с 24 декабря по 10 января. В новогоднюю ночь праздничная подсветка будет украшать башню в течение часа после боя курантов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В преддверии новогодних праздников на Останкинской телебашне будет включена новая уникальная художественно-архитектурная подсветка, благодаря которой москвичи и гости столицы смогут наблюдать эффектные световые шоу. Новогоднее световое шоу впервые запустят 24 декабря в 18:00 мск на пять минут и далее будут включать в начале каждого часа на пять минут до 23:00 мск", - сказали в пресс-службе.

В таком режиме световое шоу будут показывать до 10 января 2021 года. "А в новогоднюю ночь художественное освещение Останкинской телебашни будет украшать Москву с 00:00 до 01:00 мск", - заключили в РТРС.