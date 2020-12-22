Пробки в Москве достигли девять баллов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее на фоне гололедицы и слякоти на дорогах.

По данным на 19:00 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, почти по всем бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Новом Арбате, Тверской улице, Кремлевской, Болотной, Космодамианской, Берниковской, Краснопресненской, Котельнической, Фрунзенской, Софийской и Москворецкой набережных, а также на юго-западе, северо-западе и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.