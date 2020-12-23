В Москве за сутки госпитализировали 1 844 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всего 7 237 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 844 пациента госпитализировали. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 7 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1 844 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 500 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 10,6% среди заболевших - дети, 38,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% - от 46 до 65 лет, еще 13,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил также о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.