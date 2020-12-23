В Москве в среду ожидаются небольшой снег, гололедица и до пяти градусов мороза

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 9 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 23 декабря объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.