Число участников проекта "Московское долголетие" увеличилось втрое

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество участников проекта "Московское долголетие" увеличилось втрое и достигло 70 тыс. Об это сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"Проект "Московское долголетие" в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн. Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома", - приводятся в сообщении слова заместителя Мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что с апреля уже проведено более 104 тыс. часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением.

"За девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза - с 22 до 70 тыс. человек. Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе", - сказала Ракова.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы была временно приостановлена работа кружков и секций "Московского долголетия", а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С этого момента все мероприятия для старшего поколения поэтапно стали переводиться в онлайн-формат.