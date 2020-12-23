В приложении "Моя Москва" запустили тестирование голосового помощника

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Голосовой помощник запустили в тестовом режиме в приложении "Моя Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

"В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса - первый этап в развитии голосового интерфейса. Сейчас новый раздел доступен в тестовом режиме для 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг. Среди них - передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета "Москвенок".

"В дальнейшем функционал будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник". При этом возможность привычного получения услуг в разделах приложения, таких как "Мой дом", "Медицина", "Ребенок в школе" и другие, сохраняется", - говорится в сообщении.

О приложении

Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. Его можно загрузить на смартфоны на базе iOS, Android. Пользователи могут узнать новости о городе, получить консультации операторов общегородского контакт-центра, записаться к врачу, оплатить счета за жилищно-коммунальные, транспортные и другие услуги, передать показания счетчиков воды и электроэнергии, а также проверить, как ребенок учится в школе.