ГУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушения мер профилактики

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Торговый центр "ГУМ" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в среду главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

"ОАТИ было проведено обследование в торговом доме "ГУМ" на Красной площади в Москве на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТД "ГУМ" будет приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", - сказал Поповский.

Он отметил, что штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до миллиона рублей.