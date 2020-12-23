Грибоедовский ЗАГС стал самым популярным местом для заключения брака в 2020 году в Москве

МОСКВА, 23 декабря./ТАСС/. Самым популярным ЗАГСом Москвы в 2020 году стал Дворец бракосочетаний №1, наиболее известный как Грибоедовский ЗАГС. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там поженились более 5 тыс. пар за год. Также популярным оказался Шипиловский отдел ЗАГСа, где заключили брак около 3,3 тыс. пар с начала года. Этот отдел ЗАГСа проводит церемонии регистрации брака не только по пятницам и субботам, как остальные, а каждый день со вторника по субботу.

В сообщении говорится, что многие предпочитают регистрировать отношения на стадионах, в башнях "Москвы-Сити" или особняках. Самым популярным оказался особняк "Роял". Регистрация брака на необычных площадках доступна всем желающим. Нужно лишь оплатить госпошлину - 350 рублей. Список необычных мест, где можно заключить брак, постоянно обновляется. Подать заявление можно онлайн или лично в отделе ЗАГСа, который закреплен за выбранной площадкой, но не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты.