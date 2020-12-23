Расписание электричек Московского региона изменится с 31 декабря по 10 января

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расписание электричек изменится в Московском регионе в новогоднюю ночь и праздничные дни. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В предпраздничные и праздничные дни поезда всех направлений будут следовать по измененному графику. Для удобства пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи пригородные поезда будут курсировать дольше, а в период праздников назначены дополнительные рейсы. ЦППК и МЖД ежегодно вносят корректировки в расписание электричек в связи с изменением пассажиропотока в данный период. Увеличено количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 10 января - в Москву", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также в графики движения некоторых поездов внесены дополнительные точечные корректировки.

"Так, например, 31 декабря - поезда проследуют расписанием пятницы. С 1 января по 9 января - расписанием субботы, а 10 января - расписанием воскресенья", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

"Просим пассажиров по возможности оставаться дома, а при необходимости совершить поездку - соблюдать все меры предосторожности и пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Обращаем внимание, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток", - говорится в сообщении.