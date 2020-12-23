Более 5 млн человек стали участниками московского проекта "Открой#Моспром" в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Участниками проекта "Открой#Моспром" в 2020 году стали более 5 млн человека. Для них провели виртуальные экскурсии по заводам, а также мастер-классы, прямые эфиры с предприятий с известными ведущими, актерами театра и кино, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Большая часть мероприятий проекта "Открой#Моспром" в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали толчком для развития новых форматов. Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий по московским предприятиям, которые посмотрели свыше 2,4 миллиона человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и, с большими ограничениями, в сентябре. Посетить 25 предприятий очно смогли порядка 4,5 тысячи человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В этом году участие в проекте приняли известные российские артисты и телеведущие. Эфиры проходили в аккаунтах приглашенных гостей, а также в социальных сетях Открой#Моспром. Общая аудитория превысила 3 млн человек.

"Большой популярностью пользовались интеллектуальные игры "Квиз, плиз!", посвященные столичной промышленности. Участники узнали, под какой маркой выпускался первый в стране цветной телевизор, кто из поэтов активно работал над рекламой Моссельпрома, кого можно увидеть на этикетке детского кваса "Очаковский" и многое другое", - говорится в сообщении.

Проект "Открой#Моспром" был создан в марте 2019 года. Всем желающим предлагаются офлайн- и онлайн-экскурсии по промышленным предприятиям столицы, лекции, мастер-классы и многое другое. В офлайн-мероприятиях проекта приняли участие уже более 14 тыс. человек. Всего "Открой#Моспром" провел свыше 400 экскурсий по 46 промышленным предприятиям и площадкам пяти промышленных музеев Москвы.