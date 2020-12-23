В Москве ограничат движение автомобилей в связи с проведением новогодних фейерверков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ряд участков в нескольких округах Москвы перекроют 1 января 2021 года в связи с проведением праздничных фейерверков. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В ночь на 1 января 2021 года из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7:00 31 декабря. Пожалуйста, учитывайте изменения при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Так, например, движение будет перекрыто на Москворецком мосту в сторону улицы Варварка от Болотной до Москворецкой улицы. Ограничения будут действовать на данном участке с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января 2021 года. Полное перекрытие 1 января с 00:40 до 01:10 произойдет от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518.

"Полное перекрытие с 00:40 до 01:10 1 января произойдет от ул. Варварка до Московрецкой набережной, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, от Большого каменного моста до Большого Москворецкого моста", - говорится в сообщении.