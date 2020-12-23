Власти Москвы утвердили проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Петровско-Разумовская" утвердили в столице. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Проектируемая территория площадью 54,1 га расположена в районах Тимирязевский, Бутырский и Марфино и ограничена Дмитровским шоссе, Гостиничным, Линейным и Локомотивным проездами, улицей Милашенкова. Один из крупнейших ТПУ Москвы "Петровско-Разумовская" объединит две линии метро (Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую), два маршрута МЦД (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский") и наземный транспорт", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что проектом предусмотрено строительство двух пассажирских терминалов и двух крытых пешеходных галерей (через ж/д пути МЦД-1 и через улицу Комдива Орлова), которые обеспечат комфортную пересадку пассажиров между разными видами транспорта. В составе ТПУ возведут новую платформу МЦД-1 (Савеловское направление МЖД), ближе к остановкам общественного транспорта. С целью улучшения условий движения автотранспорта прилегающая улично-дорожная сеть будет реконструирована. В частности, для НГПТ (наземного городского пассажирского транспорт) обустроят заездные карманы, установят дополнительные светофоры.

"Прилегающую территорию благоустроят. Предполагается устройство плоскостных парковок для автомобилей, в т. ч. вблизи ТРЦ "Парус", а также велодорожек с велопарковками и стоянок такси. Реализация мероприятий, предусмотренных проектом планировки, будет осуществлена за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы и внебюджетных инвестиций. Проект планировки был одобрен местными жителями в ходе публичных слушаний, состоявшихся в феврале 2019 года", - заключили в пресс-службе.