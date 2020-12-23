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Пандемия COVID-19

Власти Москвы выделили 1,3 млрд рублей на бесплатное питание медиков в 2021 году

С апреля текущего года 19 ресторанных сетей Москвы поставили медикам около 1,5 млн суточных рационов еды

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы выделили из резервного фонда столичного правительства 1,3 млрд рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства города.

"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 1,3 млрд рублей для организации бесплатного питания медработников в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с апреля текущего года в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет бюджета столицы было организовано бесплатное полноценное трехразовое питание медицинских сотрудников, оказывающих помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию.

"За это время 19 ресторанных сетей Москвы поставили медикам порядка 1,5 млн суточных рационов еды. Организацию питания медработников обеспечивает Департамент торговли и услуг города Москвы", - уточнили в пресс-службе.

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