В Москве в 2021 году планируют ввести электронные рецепты на лекарства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в 2021 году планируют начать внедрение системы электронных рецептов на медицинские препараты. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства города.

"Выписку рецептов на лекарственные препараты планируется перевести в электронный вид. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин <...> Подключение аптек города Москвы к ЕМИАС и начало внедрения электронных рецептов запланировано на 2021 год. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас врачи московских поликлиник с помощью ЕМИАС оформляют электронные рецепты, однако затем их необходимо распечатывать для предъявления в аптеке. "Новая система электронных рецептов станет единым информационным инструментом для эффективного взаимодействия врача, пациента и фармацевта и - в перспективе - позволит полностью исключить из оборота бумажные рецепты. То есть пациент может не получать рецепт на бумаге. Придя в аптеку, он должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства, и ему отпустят выписанный препарат", - пояснили в пресс-службе.

Информацию о выписанных рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС.инфо и Информационном киоске. Планируется, что можно будет также получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.

"В числе преимуществ создаваемой системы электронных рецептов: исключается подделка рецептов, электронный рецепт не потеряется и не порвется, исключается неправомерный многократный отпуск препарата по одному и тому же рецепту", - добавили в пресс-службе.