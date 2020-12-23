В Москве утвердили проект благоустройства Карамышевской набережной

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект благоустройства Карамышевской набережной утвердили в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Утвержден проект благоустройства Карамышевской набережной, расположенной в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) на левом берегу Москвы-реки. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Протяженность Карамышевской набережной составляет порядка 4 км, а общая площадь проектируемой территории - 58,08 га.

"Прежде всего, для укрепления речных склонов будут проведены противооползневые мероприятия и берегоукрепление на территории площадью 18 га. На набережной появятся удобные дорожки для пеших прогулок, велосипедные и беговые дорожки для занятий спортом, детские и спортивные площадки, места тихого отдыха, площадки для выгула собак", - говорится в сообщении.

Для повышения качества обслуживания пассажиров водного транспорта запланирована реконструкция двух речных причалов - "Верхние Мневники" и "Домостроительный комбинат". Проезд по Карамышевской набережной станет более комфортным для автомобилей и наземного общественного транспорта.