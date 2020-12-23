Власти Москвы заявили, что нет необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы не видят в настоящий момент необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса, но снимать существующие меры тоже пока не планируется. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В таких ситуациях очень сложно что-то предсказывать. Мы вынуждены отталкиваться от текущей ситуации. На сегодняшний момент мы видим, что необходимости в ужесточении [мер] нет, но и, к сожалению, нет возможности снять те ограничения, которые существуют", - сказал Ефимов.

По его словам, в настоящий момент ситуация по распространению коронавируса достаточно стабильная. Система здравоохранения Москвы справляется с тем количеством заразившихся и госпитализируемых, которое выявляется ежедневно.

"У нас есть запас прочности. Если будет ситуация лучше, то, конечно, будем снимать ограничения", - добавил заммэра.

Он также отметил, что в Москве вырос потребительский спрос - почти на треть по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это касается непродовольственных товаров.

"Понятное дело, что мы это связываем с тем, что сейчас существенно снизилась возможность по выезду за границу, все иначе будут встречать Новый год с учетом действующих ограничений. Так что, это все говорит о том, что у нас произошло переформатирование и переориентация спроса с внешнего на внутренний", - подчеркнул Ефимов.

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