Число госпитализаций с COVID-19 за сутки в Москве почти равно уровню выписок

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всего 5 652 случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Москве за последние сутки, 1 585 человек госпитализированы. Число госпитализаций за сутки находится практически на уровне количества выписанных из больниц, сообщили в среду в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 5 652 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 943 пациента с COVID-19, при этом из больниц выписали почти столько же - 1 818 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 509 человек", - уточнили в штабе.

Среди заболевших 9,7% - дети, 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% - от 46 до 65 лет, еще 14,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 756 586 случаев заражения, выздоровели 582 772 человека, умерли 10 613.