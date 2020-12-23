Дворцы творчества Москвы подготовили новогоднюю программу в онлайн-формате

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дворцы и центры творчества Москвы подготовили онлайн-мероприятия для детей и их родителей в новогодние праздники. Ребята могут принять участие в мастер-классах, квестах, играх, посмотреть концерты и спектакли, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Московской дворец пионеров 28 декабря в 15:00 на своем YouTube-канале подготовил большой праздничный онлайн-концерт для всей семьи "Новый год с Ансамблем песни и пляски имени В.С. Локтева, коллегами и друзьями". Центр творческого развития "Радость" 31 декабря в 12:00 покажет спектакль "Новогоднее обращение Деда Мороза и Снегурочки". Это будет выпуск новостей от Снегурочки, а также необычные идеи для веселого празднования Нового года и добрые пожелания от Деда Мороза", - говорится в сообщении.

Также онлайн-квест с элементами дополненной реальности "Новогоднее приключение в Гайдаре" будет проходить ежедневно с 23 декабря по 10 января на сайте Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара. На кулинарном мастер-классе центра детского творчества "Свиблово" 30 декабря в 12:00 ребят от 12 лет научат готовить салат "Мандаринки". Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" 27 декабря в 13:00 покажет онлайн-спектакль "Новогодние чудеса", где ребята от семи лет будут следить за приключениями отважных героев, выручающих из беды волшебную книгу сказок.