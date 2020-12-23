Исторический музей покажет в 2021 году гравюры Дюрера и проект "Викинги"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственный Исторический музей (ГИМ) планирует показать в 2021 году выставку гравюр Альбрехта Дюрера, проект "Викинги", а также шедевры из собраний Эрмитажа и Русского музея. Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

"В будущем году сотрудникам музея предстоит провести большую работу. За 2020 накопилось много нереализованных проектов, которые мы планируем осуществить в первом полугодии 2021 года. Посетителей уже весной ждет масса интересных выставок на абсолютно разные темы: от Железного века и эпохи викингов до гравюр Дюрера и придворного костюма второй половины XIX века", - привели в пресс-службе слова директора Алексея Левыкина.

В конце марта планируется открыть выставку "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры", которая продлится по 28 июня. В экспозицию войдут произведения из коллекции Городских музеев Брешии (Италия). Этой выставкой откроется совместный российско-итальянский масштабный проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет.

В музее уточняют, что на выставке покажут 146 гравюр мастера, среди которых будут представлены его наиболее известные произведения - гравюра "Меланхолия I", "Адам и Ева" и все листы из серии "Апокалипсис". На выставке впервые будут представлены пять гравюр Дюрера, хранящиеся в собрании Исторического музея.

Серию юбилейных выставок, посвященных 150-летию Исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году, откроет 16 марта 2021 года проект "Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа". Еще одна "выставка-подарок", но уже шедевров из Русского музея, запланирована на 26 октября 2021 года - 13 февраля 2022 года.

"Впервые за 30 лет в Москве откроется выставка из собрания Русского музея. Ее центральной частью будут семь портретов из цикла "Смолянки" известного отечественного художника Дмитрия Григорьевича Левицкого. Помимо портретов кисти Левицкого экспозиция будет дополнена рядом произведений: портретами основателей Смольного института Екатерины Великой и И.И. Бецкого, предметами прикладного искусства и историческими фотографиями из собрания Русского музея", - отметили в Историческом музее.

"Викинги" и "Железный век"

Выставка "Викинги" пройдет в музее с 26 апреля по 26 сентября 2021 года. Она расскажет о викингах как о воинах, путешественниках и торговцах эпохи раннего средневековья, полностью преобразовавших политический и культурный ландшафт Восточной Европы.

Как добавляют в пресс-службе, посетители увидят уникальные археологические памятники из собрания ГИМ: коллекцию шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения, женское платье Х века из китайского шелка. Впервые будут представлены памятники из новейших раскопок Смоленской археологической экспедиции ГИМ.

Также в апреле планируется открыть выставку "Железный век. Европа без границ". Она объединит около 1,6 тыс. экспонатов из собраний Исторического музея, Эрмитажа, Пушкинского музея и Музея доисторического периода и ранней истории Государственных музеев Берлина. "Впервые за долгое время будут выставлены предметы, вывезенные из Берлина на территорию СССР во время или непосредственно после окончания Второй Мировой войны", - отмечают в ГИМ.

Среди других выставок, открытие которых запланировано на 2021 год, "Российская империя. К 300-летию провозглашения России империей" и "Крузенштерн: вокруг света".