В технопарке на юге Москвы начали строить корпус для высокотехнологичных производств

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство нового корпуса для высокотехнологичных производств началось в технопарке "Итэлма" в Москве, в реализацию проекта вложат более 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов после церемонии торжественной закладки капсулы времени.

"В новом корпусе будут расположены инженерные помещения, на его цокольном этаже разместится лабораторный комплекс для тестирования разработок и проведения испытаний. Строительство будет реализовано в рамках масштабного инвестиционного проекта - механизма, позволяющего инвестору получить от властей города в аренду земельный участок без проведения торгов. Инвестор вложит в строительство и оснащение объекта более 2 млрд рублей, а в городе появятся более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что инженерный корпус будет введен в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года", - сказал Ефимов.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, группа компаний "Итэлма" является крупным столичным инвестором и уже не первый год реализует важные для города проекты, пользуется поддержкой столичных властей. Так, 2 сентября с "Итэлма" было подписано соглашение о создании в Москве технопарка "ЗИЛ" - многофункционального комплекса, где разместятся высокотехнологичные предприятия.

"Строительство технопарка получило статус Инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), а вместе с ним и значительные налоговые преференции. Инвестиции компании в его реализацию составят порядка 4 млрд рублей, кроме того, он даст городу более 1 100 рабочих мест", - сказал он.