Собянин осмотрел ход ремонтных работ Боткинской больницы в Москве

МОСКВА, 23 декабря./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов городской клинической больницы им. С. П. Боткина, которой в этом году исполнилось 110 лет с момента основания. После проведенных работ больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

"В этом году началось строительство нового современного скоропомощного корпуса, который улучшит всю логистику больницы и даст новый импульс ее развития. Буквально за месяцы проводится реконструкция инженерной коммуникации, реконструировали три корпуса, пять корпусов будут введены в следующем году и оставшиеся 4 корпуса в 2022 году. В 2022 году будут закончены основные работы и по новому корпусу. Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и в Европе больниц", - сказал Собянин.

Также в 2021 году также планируется открыть новый межокружной неврологический центр больницы. Вместе с тем, мэр подчеркнул, что исторические корпуса больницы реконструируют как памятники архитектуры.

"Особенно непросто идет реконструкция существующих исторических корпусов. Замена коммуникаций, все это сопряжено с сохранением памятников архитектуры. Очень сложный процесс реконструкции, тем не менее, несмотря на все сложности пандемии мы не остановили этот проект, а наоборот активно продвигаем", - сказал мэр.

Правительство Москвы реализует программу комплексной модернизации Боткинской больницы. В мае - июне 2020 г. был начат второй этап реализации программы, включающий ремонт четырех корпусов стационара. Следующим этапом, рассчитанным на 2022-2023 гг., станет капитальный ремонт еще четырех корпусов больницы.