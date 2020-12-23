Москвичей предупредили, что лед на столичных водоемах еще недостаточно окреп

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Лед на московских водоемах недостаточно окреп для выхода на него жителей и гостей столицы, сообщил в среду ТАСС начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

"Замерзание внутренних водоемов в городе Москве зафиксировано с 18 ноября, Москвы-реки - с 3 декабря. Лед еще недостаточно крепкий для выхода на него граждан: по состоянию на 22 декабря толщина льда на внутренних водоемах города Москвы составляет от 15 до 25 см, на Москве-реке - от 5 до 15 см, но лед неоднородный и с промоинами, поэтому выходить на него опасно", - сказал Волков.

Он добавил, что Химкинское водохранилище покрыто льдом на 98%, внутренние водоемы - на 95%, в ТиНАО лед покрывает от 97 до 100% поверхности водоемов, в заливах и поймах ледовое покрытие в пределах 96-100%. Температура воды составляет 3-4 градуса.

"Мы настоятельно призываем москвичей и гостей столицы не выходить на лед городских водоемов и предупреждаем отдыхающих об опасности. Хотя безопасным считается лед 7 см - для одного человека, 12 - для катания на коньках, 25 см - для массового выхода на лед, но неустойчивые температурные значения за последние дни сильно сказываются на состоянии и прочности льда. Местами могут попадаться участки с промоинами и меньшей толщиной ледяного покрова", - пояснил Волков.

По его словам, в условиях потепления, которое наблюдается в столице более недели, лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега. При переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни (палки), но ни в коем случае не ударом ноги.

"Довольно редко лед проламывается мгновенно, обычно этому предшествуют проседание льда и характерное потрескивание. В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам, скользящим шагом. Опасные места на льду водоема: площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или какими-то другими предметами", - сказал Волков.

Меры предосторожности при рыбалке

"Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно информируют жителей столицы о необходимости соблюдения правил безопасности при выходе на лед, но некоторые люди игнорируют их предупреждения, особенно это касается любителей зимней рыбалки. Во время подледной рыбной ловли нельзя собираться большими группами и пробивать много лунок на ограниченной поверхности", - сказал Волков.

Он добавил, что лунки в целях безопасности надо проделывать на расстоянии 5-6 м друг от друга. При этом начальник МГПСС на водных объектах отметил, что не стоит ловить рыбу у промоин. Собираясь на рыбалку, москвичам необходимо взять с собой простые спасательные средства: веревку длиной 12-15 м, на одном конце которой должен быть закреплен груз весом 300-500 г, а на другом - петля, приспособление с заточенным стержнем для упора в лед, так называемые "самоспасы", предназначенные для самостоятельного спасания из ледяной полыньи.

"С начала декабря 2020 года на водоемах отмечено три происшествия, спасен один человек. В январе-марте 2020 года на водных объектах города Москвы произошло 13 происшествий, было спасено 10 человек, провалившихся под лед", - напомнил Волков.