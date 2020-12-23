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Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на западе Москвы

Движение затруднено

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи и легковая машина столкнулись на западе Москвы, движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На западе Москвы произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобиля скорой помощи и легковой машины Lada. В результате перекрыта одна проезжая полоса, также нет движения по автобусной полосе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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