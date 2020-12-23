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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Затруднено движение в центре

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла девяти из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города.

По данным на 18:10 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, почти по всем бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

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