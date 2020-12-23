ЦОДД попросил водителей на этой неделе отложить вечерние поездки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жителей столицы просят на этой неделе не планировать вечерние поездки на автомобиле раньше 20:30. Высокая загруженность дорог в вечернее время ожидается до 30 декабря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Последние недели декабря традиционно являются самыми сложными для автомобилистов. Причина - предновогодний ажиотаж. <...> На этой неделе поездки на личном транспорте лучше отложить до 20:30 часов либо пользоваться городским транспортом", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, традиционно предпраздничный рост на столичных дорогах составляет 20-25% от количества поездок на автомобилях в центре. "Для тех, кто сильно спешит, лучший вариант - Московское метро или такси", - отметили в департаменте.

По данным аналитиков ЦОДД и инновационного центра "Безопасный транспорт", 22 декабря на дорогах столицы было большое количество автомобилей - почти 3,3 млн, что на 3% или 110 тыс. машин больше, чем в аналогичный день прошлом году. При этом количество поездок на один автомобиль внутри ТТК увеличилось на 20%. "На ситуацию еще влияют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ЦОДД, наибольшие затруднения на дорогах Москвы наблюдаются в центре: сложно на Садовом кольце, из-за ремонта Лужнецкой эстакады заторы на внешней и внутренней сторонах ТТК, а работы на Большом Каменном мосту влияют на трафик на Кремлевской набережной. "На МКАД сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе; на Бесединском мосту - внутренняя и внешняя сторона", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, большое количество машин наблюдается в преддверии Нового года около торговых центров. Особенно сложная ситуация в районе ТЦ "Мега Белая Дача", "Город" на шоссе Энтузиастов и ЦУМа.

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