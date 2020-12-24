Опрос: почти половина москвичей не знает об отмене льготной программы страхования жилья

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти половина жителей Москвы не знают об отмене льготной программы страхования жилья с 2021 года. Такие результаты опроса получили компания "Манго Страхование" совместно с ResearchMe (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее стало известно, что строка "Добровольное страхование" в едином платежном документе для оплаты услуг ЖКХ будет отсутствовать с декабря текущего года. С 2021 года москвичи будут заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями без участия города.

Согласно данным опроса, каждый второй москвич знал о программе льготного страхования жилья. Чаще всего осознанно пользовались страховкой жители столицы в возрасте от 25 до 34 лет, а отказывались от предложения чаще люди старше 50 лет. Еще 8% опрошенных рассказали, что видели строку о льготном страховании в едином платежном документе и ежемесячно оплачивали страховку, но никогда не интересовались программой подробнее.

Вместе с тем, 48% опрошенных жителей столицы не слышали об отмене льготной программы страхования. Среди тех, кто был в курсе, больше всего из-за отмены льготной страховки расстроились молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Они же начали искать альтернативные страховые варианты чаще москвичей других возрастов, следует из результатов опроса.

При этом больше половины (57%) москвичей никогда не интересовались другими страховыми продуктами жилья, а еще 47% респондентов не планируют самостоятельно оформлять страховку после отмены льготной программы, а большинство респондентов готовы тратить на страховку жилья не более 100 рублей ежемесячно.

"Муниципальная программа страхования на момент своего запуска в 1997 году имела множество плюсов. Во-первых, предложение приходило к жильцам прямо домой, минуя страховых агентов и другую бюрократию. Во-вторых, 20 лет назад рынок страхования был настолько нестабилен, что выбор страховых компаний за человека был для него только в плюс. В-третьих, программа стала по сути первой страховкой по подписке и очень доступной цене - около 100 рублей в месяц, - прокомментировал ТАСС итоги исследования генеральный директор "Манго страхование" Павел Конев. - Однако опрос показал, что два из трех преимущества со временем устарели. 55% москвичей заявили, что не имеют дело с ЕПД, а значит реже видят и предложение о страховке. Кроме того, на рынке появились стабильные компании и молодое поколение хочет самостоятельно подобрать страховую и наполнение программы под себя".

Опрос проходил 19-20 декабря, участвовало 800 респондентов среди жителей Москвы в возрасте от 18 лет.