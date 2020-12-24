Небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве 24 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 6 - минус 1 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.