Производство продукции резидентов "Технополиса Москва" выросло на четверть за год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Резиденты "Технополиса Москва" увеличили производство товаров на четверть в этом году. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Всего за девять месяцев этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 12,5 млрд рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали предприятия микроэлектроники - они выпустили продукцию на общую сумму около 9,4 млрд рублей. На втором месте - производители лекарств, медицинского оборудования и изделий с объемом выпуска в 908 млн рублей. За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 76 млн рублей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что рост производства резидентов ОЭЗ обусловлен увеличением спроса на их продукцию.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, производители микроэлектроники стали лидерами по числу новых рабочих мест.

"За девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ создали около тысячи рабочих мест. Почти половина новых сотрудников за этот период пришла на предприятия микроэлектроники, около 140 человек - в компании, специализирующиеся на энергоэффективных технологиях, еще 100 человек - на производства лекарств и медицинских изделий. Стоит отметить, что средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ за тот период составила 77,8 тыс. рублей", - добавил он.