Почти 5 млн уроков провели для 6-11-х классов в МЭШ с перехода на дистанционное обучение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 5 млн дистанционных занятий провели учителя с начала дистанционного обучения, которое началось 19 октября для учеников 6-11-х классов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На сегодняшний день было организовано и проведено почти 5 млн дистанционных занятий. Доля дистанционных уроков, проходящих через МЭШ сегодня достигает 98%. В электронном журнале и дневнике в МЭШ создана уникальная возможность быстрого перехода в систему видео-конференц-связи, интегрированную с платформой "Microsoft Teams", что значительно упрощает процесс организации дистанционного обучения", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что учителя проводят онлайн-занятия в формате видеоконференции, переходя по прямой ссылке из журнала, без дополнительных регистраций на различных платформах: им не нужно создавать вебинарные комнаты в разных системах, отправлять ссылки на онлайн-уроки и ждать учеников. Ребятам при этом также не приходится от урока к уроку переходить на разные платформы.

"Сегодня в библиотеке МЭШ можно найти более 51 тыс. сценариев уроков и свыше 8 тыс. видеоуроков, а также учебные пособия, образовательные интерактивные приложения, виртуальные лаборатории, произведения художественной литературы, огромное количество тестовых заданий и многое другое. МЭШ предоставляет каждому учащемуся бесплатный доступ к современному качественному образовательному контенту", - рассказал собеседник агентства.

Об ограничениях

В Москве ввели ограничения, многие из которых будут действовать до 15 января. Среди них - перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

Также запрещены мероприятия со зрителями, включая выставки, кроме официальных, проводимых по решению органов исполнительной власти. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а спортивные мероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором. Школьники 6-11-х классов с 19 октября переведены до конца полугодия на дистанционное обучение, а для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.