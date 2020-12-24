Число доноров плазмы с антителами к COVID-19 выросло в Москве в три раза с начала осени

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество доноров плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции выросло в три раза в Москве с начала осени. Об этом сообщил ТАСС директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

"С начала осени мы имеем трехкратный прирост в донорах, при этом с начала октября объем заготовки в литрах вырос в шесть раз. Сейчас мы обеспечиваем всю потребность и постоянно поддерживаем двухнедельный запас для обеспечения всех стационаров. Для успешной сдачи плазмы надо подтвердить достаточный титр антител методом ИФА. Доноры, продемонстрировавшие достаточный титр антител, являются наиболее удачными для приглашения на плазмаферез", - сказал Петриков.

Он напомнил, что донором может стать не каждый желающий. Многое зависит от течения болезни, как донор перенес заболевание. Все доноры сдают тест на антитела к коронавирусу. Далеко не у всех вырабатываются "нужные" антитела и в количестве, необходимом для оказания лечебного эффекта. Часть выздоровевших от COVID-19 имеют общие противопоказания к донорству.

На данный момент в Москве процедуру прошли чуть более 8 тыс. доноров, 1 тыс. из них сделали это несколько раз и двое прошли процедуру 11 раз. Обратившихся и высказавших желание помочь - более 30 тыс. человек.

"Существуют зарубежные исследования, в том числе у коллег из США, которые подтверждают эффективность применения плазмы реконвалесцентов: они вводили ее на ранней стадии заболевания с тяжелым течением и имели значительное снижение госпитальной летальности, чем у пациентов, к которым применяли плазму на более позднем этапе с прогрессированием заболевания", - добавил Петриков.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.