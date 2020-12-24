Двое мошенников похитили у жителя Москвы 12 млн рублей под предлогом покупки биткойнов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после обращения москвича, который сообщил о том, что при покупке биткойнов лишился более 12 млн рублей, оставив деньги в сейфе со сквозным отверстием. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"23 декабря в полицию обратился с заявлением мужчина, который сообщил, что 7 декабря по адресу: Малый Татарский переулок, дом 5, передал двум не знакомым ему людям с целью покупки биткойнов деньги в размере 12 125 000 рублей. Неизвестные предложили заявителю поместить принадлежащие ему денежные средства в сейф, расположенный у стены внутри офисного помещения, после чего закрыли дверь в кабинет и скрылись. Установлено, что в сейфе имелось сквозное отверстие с доступом с обратной стороны", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку.