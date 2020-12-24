В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Концертную площадку "Главclub" в Москве опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на концерте группы "Кровосток". Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"По данным нарушениям территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба. 22 декабря 2020 года помещения клуба были опечатаны. Административные материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба", - говорится в сообщении.

Проверка клуба прошла по сообщениям в надзорное ведомство о том, что посетители концерта "Кровостока" не носят маски. Инспекторы также выяснили, что на концертной площадке не соблюдалась социальная дистанция, не проводилась очистка воздуха и не было санитайзеров в местах общего пользования.

Как отмечается, по факту выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве перед Новым годом усилили контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового сосредоточения людей, добавляется в сообщении.