В Москве запустят новогодний конкурс "Арт-ель - 2020"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мосприрода проведет новогодний конкурс "Арт-ель - 2020" с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Мосприрода запускает новогодний творческий конкурс по созданию альтернативных новогодних елочек и елочных украшений из вторичного материала "Арт-Ель - 2020". Ваша фантазия и новый взгляд на окружающие вас привычные предметы помогут сделать эксклюзивные, а главное дружественные природе новогодние композиции, украшения, праздничные атрибуты. Пусть зеленые пушистые красавицы радуют нас в зимнем лесу, а мы проявим свой творческий потенциал в создании альтернативных елочек и сохраним деревья живыми. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Авторами конкурсных работ могут быть как индивидуальные, так и коллективные участники (не более трех авторов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году "Арт-Ель - 2020" проходит в онлайн-формате.

"С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года необходимо опубликовать работу на странице участника в социальной сети "ВКонтакте" или Instagram. При этом страница с публикацией должна быть доступна для просмотра с момента публикации и до 31 января 2021 года. Подписаться на одну из официальных страниц Мосприроды в соцсетях - "ВКонтакте" (@mospriroda) или Instagram (@mospriroda). Добавить хештеги #ЭкоАртЕль, #Мосприрода, номинацию и краткое описание идеи, авторского замысла", - говорится в сообщении.

Также необходимо ссылку на работу вместе с заявкой, заполненной согласно положению, направить на адрес: ecopros-szao@yandex.ru с темой письма "Конкурс Арт-ель - 2020".