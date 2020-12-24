Число выписанных за сутки после COVID-19 в Москве превысило уровень госпитализации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число выписанных пациентов после лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве за сутки превысило уровень госпитализации и составило 1 858 человек против 1 772. Об этом сообщили в четверг в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 8 203 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило это число - за сутки из больниц выписали 1 858 человек. На ИВЛ в больницах Москвы находится 504 человека", - уточнили в штабе.

Среди заболевших 9,3% - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 764 789 случаев заражения, выздоровели 588 280 человек, умерли 10 689.