Москвичи выберут дизайн для поезда, посвященного работе врачей в период пандемии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы предложили горожанам выбрать дизайн для тематического поезда, посвященного работе врачей в период пандемии коронавируса, который планируется запустить в следующем году в столичном метрополитене. Голосование уже стартовало на портале "Активный гражданин", сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Врачи - главные герои этого года. Чтобы поблагодарить всех, кто продолжает на передовой сражаться с вирусом, в следующем году мы запустим тематический поезд на одной из линий метро. А его дизайн предлагаем выбрать вам! Пусть это действительно будет личная благодарность от каждого жителя нашего большого города", - говорится в сообщении.

Участникам предлагается выбрать лучшую из четырех концепций на портале "Активный гражданин". Голосование продлится до конца января.