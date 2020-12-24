В "Аптекарском огороде" 26 декабря представят музыкальные пьесы буддийских монахов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пьесы буддийских монахов с музыкальным сопровождением на традиционных инструментах 26 декабря представят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе сада.

"26 декабря в рамках экспозиции японских искусств "Деревья бонсай, камни суйсеки, старинная каллиграфия" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" исполнят пьесы буддийских монахов с музыкальным сопровождением на традиционных инструментах", - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что японская бамбуковая флейта сякухати - поистине уникальное явление в мировой музыкальной культуре.

"В последнюю субботу декабря этого года для посетителей прозвучат пьесы Хонкеку разных школ. Изначально они являли собой репертуар буддийских монахов. Это звуки шершавые и гладкие, как бока камней, изломанные, как ветви бонсай, прямые, как стволы криптомерии, текучие и переливающиеся, как вода. Пьесы исполнят Дмитрий Калинин и Татьяна Речная", - рассказал собеседник агентства.

Постоянная экспозиция "Деревья бонсай, камни суйсеки и каллиграфия" открылась 5 декабря в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". На ней посетители могут увидеть несколько десятков хвойных, листопадных, вечнозеленых и красивоцветущих растений бонсай из самой большой в России частной коллекции Валерия Пител. Среди них - редчайшие экземпляры, представляющие огромную коллекционную ценность.