Более 11 тыс. бумажных писем отправлено в Московскую усадьбу Деда Мороза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. бумажных писем прислано в Московскую усадьбу Деда Мороза с начала акции "Почта Деда Мороза". В этом году ее запустили 18 ноября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе усадьбы.

"С начала почтовой кампании Дедушка Мороз получил уже более 11 000 бумажных и 1 000 электронных писем. Не только дети, но и взрослые пишут о своих желаниях, мечтах и надеждах. А кто-то просто поздравляет Дедушку и присылает открытки и маленькие подарки для него и его помощников", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на территории московских парков установлено 42 ящика для писем, еще 59 ящиков находятся в торговых центрах, жилых комплексах, в кафе и магазинах, на Московской канатной дороге.

Отправить послание Деду Морозу можно традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168Д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно будет отправить до 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.