Для московских школьников запустят онлайн-экскурсии в новогодние праздники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цикл новогодних онлайн-экскурсий запустят для московских школьников в праздники. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские учреждения дополнительного образования в канун Нового года и во время зимних каникул порадуют юных горожан захватывающими онлайн-путешествиями. Так, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма подготовил 29 и 30 декабря в 13:00 виртуальное образовательное путешествие "В краю субтропиков и заснеженных гор". Ребята старше 7 лет вместе с педагогами Центра отправятся в путешествие и узнают о животном и растительном мире Непала, горного Китая, Бутана. В кругосветное виртуальное путешествие по новогодней планете пригласит 2 января 2021 года в 12:00 Дом детского творчества на Таганке. Ребятам предстоит познакомиться с историей празднования Нового года в России, узнать о том, как отмечают Новый год в различных странах мира", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что центральные городские учреждения также предлагают присоединиться к онлайн-экскурсиям.

"Московский центр развития кадрового потенциала образования, к примеру, с 1 по 9 января 2021 года ждет ребят на виртуальные образовательные путешествия по знаковым местам Москвы. Каждый день на официальном сайте Центра будут появляться новые экскурсии, которые проведут известные актеры, журналисты, историки. Посетить можно будет самые разные улицы города, театры и другие объекты", - добавили в пресс-службе.

Подробная информация и расписание всех новогодних мероприятий и онлайн-экскурсий размещены на официальных сайтах дворцов и центров творчества столицы и центральных городских учреждений.