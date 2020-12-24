Фонд стратегических инициатив Музея Победы стал победителем конкурса грантов мэра Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Итоги конкурса грантов мэра Москвы для НКО подвели 24 декабря в онлайн-режиме. Одним из победителей номинации "Наше наследие" стал фонд стратегических инициатив Музея Победы, сообщила журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В этом году поступило рекордное количество заявок на конкурс - 1092, что в два раза больше, чем в прошлом году. До экспертизы было допущено больше 1 тыс. заявок. В этом году победили проекты, которые так важны и нужны городу. В числе победителей номинации "Наше наследие" стал фонд стратегических инициатив Музея Победы", - сказала Драгунова

В этом году 182 проекта стали победителями в 12 номинациях. Больше всего победителей было в номинациях "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность".

Среди победителей в номинации "Экология мегаполиса" также: международный благотворительный фонд Юрия Розума с проектом "Чистое искусство", благотворительный фонд помощи бездомным животным "Рэй" с проектом "Комплексный подход к решению проблемы бездомных животных в мегаполисе", и так далее. Полный перечень победителей опубликован на официальном сайте конкурса.

В этом году упростили систему подачи заявок на конкурс, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, которые работают более года, до 5 млн рублей, а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тыс. рублей.