Водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за снегопада 24-25 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение автомобилей в Москве в ближайшие дни будет осложнено из-за снегопада. Водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозам синоптиков, в течение двух дней в столице будет идти снег - ожидается от 6 до 11 см осадков, а на дорогах образуется сильная гололедица. Кроме того, 25 декабря - последняя пятница перед новогодними праздниками, из-за чего движение будет затруднено у торговых центров. Самые сложные заторы ожидаются у ТЦ внутри ТТК и у моллов сети "Мега", - сообщили в пресс-службе.

Также в ЦОДД прогнозируют пробки до девяти баллов: высокая загруженность дорог будет сохраняться в течение обоих дней. Так, по состоянию на 14:00 мск 24 декабря, пробки оцениваются в восемь баллов.

"ЦОДД просит жителей Москвы пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик. 25 декабря лучше оставить автомобиль дома до 20:30. Это позволит сэкономить время в пути, а коммунальная техника сможет быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог", - заключили в пресс-службе.