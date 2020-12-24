Сеть "Москино" подготовила для москвичей предновогоднюю программу фильмов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Предновогоднюю программу фильмов подготовили в "Москино", она начнется 25 декабря. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть комедии Вуди Аллена, драму "Хорошее время" и анимационную сказку "Песнь моря", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"В предновогодней программе "Москино" будут фильмы на любой вкус. В том числе в программу вошли стильные и романтичные комедии Вуди Аллена, остросюжетная драма "Хорошее время" и анимационная сказка "Песнь моря". Программа будет идти с 25 по 30 декабря", - рассказал собеседник агентства.

Специальный показ криминальной драмы "Хорошее время" состоится в "Москино Космос" 29 декабря. Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон предстанет в образе грабителя банка, который пытается вызволить младшего брата из тюрьмы. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

"А 30 декабря "Москино Космос" приглашает увидеть "Песнь моря" - анимационный шедевр ирландского иллюстратора и режиссера Томма Мура. Это красивая и меланхоличная сказка про приключения брата и сестры, которые оказались в мире кельтских мифов. В основе мультфильма лежит легенда о шелки - людях-тюленях из ирландского фольклора", - добавил собеседник агентства.

В кинотеатрах "Факел", "Салют" и "Юность" с 25 по 29 декабря можно будет увидеть фильмы Вуди Аллена.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из 14 городских кинотеатров ("Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность" и другие). Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. 35 мм копий советской классики. Является куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".