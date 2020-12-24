В Москве выбрали 20 призеров ежегодного городского конкурса добровольцев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Итоги ежегодного конкурса "Доброволец Москвы - 2020" подвели в столице, выбрав 20 призеров среди волонтерского сообщества. Церемония награждения впервые за шесть лет прошла в онлайн-формате, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства города.

"Двадцать индивидуальных участников и волонтерских коллективов заняли призовые места на конкурсе "Доброволец Москвы - 2020". Еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации "Спасибо". Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов. Церемония награждения впервые за шестилетнюю историю конкурса проводилась онлайн. Итоги были подведены сегодня, 24 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за год волонтерский актив города существенно вырос, превысив 100 тыс. человек, а на конкурс было заявлено около 7,5 тыс. человек. "Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве. Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы", - приводятся в сообщении ее слова.

Ежегодный конкурс "Доброволец Москвы" организуется при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города совместно с городскими органами исполнительной власти, социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), общественными организациями и высшими учебными заведениями. В рамках конкурса участники представляют свои инициативы и проходят образовательные мастер-классы.

Номинации и призеры

В 2020 году конкурс "Доброволец Москвы" проходил в обновленном формате - у каждой НКО была возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации "Спасибо". Также участие впервые принимали команды с программами развития корпоративной социальной ответственности. Всего конкурс включал восемь номинаций: "Добрая идея", "Я волонтер", "Организатор добрых дел", "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж", "Добрая команда. Вуз", "Добрая команда. Корпоративное объединение" и "Спасибо".

"Лидером по числу конкурсантов стала номинация "Добрая команда. Вуз" - в ней участвовали 2 025 человек. А самой представительной по количеству поданных заявок (470) оказалась номинация "Я волонтер". Победила в ней врач общей практики Анастасия Брайловская, на счету которой более 2 300 часов добровольческой деятельности", - говорится в сообщении.

По данным сайта мэра, с 2019 года Брайловская координирует направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения "Волонтеры-медики", а также является активным волонтером в Музее Победы и участником донорских акций. В этой же номинации призовое место заняла и Нина Фарафонова, волонтерский стаж которой - около 30 лет. Она уже реализовала более 100 проектов и привлекла в ряды добровольцев свыше 1 тыс. человек.

В финальной части конкурса в номинациях "Организатор добрых дел" и "Добрая идея" был представлен 51 проект по различным темам: от сохранения исторической памяти до развития социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и тем, кто заботится о бездомных животных.

"Каждый конкурсант "Добровольца Москвы" вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. Мы познакомились со всеми конкурсными работами и провели экспертную оценку. Опыт уже существующих социальных проектов мы будем транслировать для всех некоммерческих организаций города, а новые инициативы конкурсантов получат реализацию в 2021 году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.