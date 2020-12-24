ВДНХ в Москве присоединилась к благотворительному проекту "Помощь"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ВДНХ поддержала благотворительный проект "Помощь", который направлен на поддержку людей старшего поколения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"В преддверии Нового года ВДНХ поддержала важный социальный проект "Помощь", нацеленный на поддержку людей старшего поколения. Фасад павильона № 1 "Центральный" украсили световые инсталляции проекта, привлекающие внимание гостей выставки к кампании проекта и проблемам одиноких пожилых людей, которые нуждаются в заботе. Задача благотворительной кампании - вовлечение в проект максимального количества неравнодушных людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что световые инсталляции от компании "Сила Света" в виде графических изображений лиц попечителей и анимированных фраз "Помощь - это норма", "Мы берем ответственность", "Мы одно" помогут гостям ВДНХ узнать о существовании цифровой платформы "Помощь" и ее возможностях.

"Помощь" - это первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи, цель которой - обеспечить достойную жизнь людям старшего возраста в России.

"Используя приложение, помочь нуждающемуся может любой желающий. Для этого пользователь находит на карте города подопечного, которого хотел бы поддержать. Выбирает его конкретную потребность и вид оказания помощи: разовый платеж или ежемесячная подписка. Продуктовые корзины доставляются силами партнеров, а в личном кабинете отображается статус оказанной помощи и отчет, в котором есть накладная и фотография передачи продуктовой корзины", - говорится в сообщении.