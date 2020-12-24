Киноконцерт "Полет над Россией" покажут в Московской консерватории для врачей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специальные показы киноконцерта "Полет над Россией" для медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса, пройдут 26 декабря в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора, компании "Росконцерт".

"Этот проект - посвящение нашим дорогим врачам. Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и мы хотим сказать вам спасибо за силу духа, терпение и заботу о каждом человеке, - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой, поручившей провести киноконцерт. - Вызывает восхищение самоотверженный труд, те титанические усилия, которые каждый день вы предпринимаете на своем посту. Творчество неизменно сопровождает сложные времена, скрашивает будни и дарит надежду, а сила искусства способна преодолеть многое".

Зрители увидят на большом экране документальную ленту "Полет над Россией", снятую немецкими режиссерами Петрой Хефер и Фредди Рекенхаусом. Одним из членов съемочной группы стал новозеландский оператор Питер Томпсон, который участвовал в производстве "Властелина колец". За девять месяцев они запечатлели с вертолета Россию - от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы Эльбрус, от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге. "Впервые в истории кинематографа команда colourFIELD получила разрешение на съемку не только в самых дальних и закрытых уголках страны, таких как Мурманск, Норильск или Ямал, но и доступ к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкому монастырю, Куршской косе, Путоранскому плато и другим", - отметили в "Росконцерте".

В рамках акции запланировано три сеанса. Показы пройдут в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под руководством Сергея Тарарина. Музыканты исполнят сочинения Бориса Салхова.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2020 года. "Было невероятно трогательно видеть, как люди плакали при просмотре фильма. Уверен, что показ, сопровождаемый живым симфоническим оркестром, произведет на зрителей не меньшее впечатление", - процитировала пресс-служба Рекенхауса.