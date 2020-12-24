{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено преимущественно в центре

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла девяти из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города, на дорогах гололедица.

По данным на 17:00 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций Москвы
Согласно распоряжению мэра столицы, 31 декабря объявляется выходным с сохранением заработной платы работника
Читать полностью