Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада в Москве. В пятницу синоптики обещают до 11 см снега, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 м/c. Прирост снежного покрова ночью может составить до 3 см, днем - до 8 см.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", - сказал Бирюков.

По его словам, будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, горожанам нужно быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.