Новую детскую образовательную турпрограмму создадут в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мостуризм и группа компаний "Просвещение" создаст новую программу детского образовательного туризма "Город открытий", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Комитет по туризму города Москвы и группа компаний "Просвещение" подписали соглашение о сотрудничестве. Его суть заключается в том, что участники будут совместно работать в сфере развития детского образовательного туризма. Одним из главных шагов станет работа по развитию проекта "Город открытий", продвижение его предложений и образовательных методик в регионы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект представляет собой познавательное путешествие для школьников из регионов, знакомит их с инновационными отраслями и индустриями Москвы, дает возможность научиться открывать в себе новые ресурсы и находить их в пространстве города. Также одним из пунктов соглашения предполагается создание первого государственного оператора, который будет предлагать услуги, ориентированные именно на детей.

"Путешествия стали очень важной частью современной жизни: туристы не просто изучают местные обычаи и традиции, они на время становятся частью тех мест, куда приезжают, успевают чему-то научиться. Эти возможности как раз и используются в проекте "Город открытий" - школьники знакомятся с интересными местами, изучают различные профессии, готовят проекты, придумывают и изобретают. А когда ребятам что-то интересно, они расскажут об этом лучше любого путеводителя", - отметила Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

Основные цели проекта "Город открытий" - популяризация и продвижение внутреннего туризма на федеральном уровне, воспитание подрастающего поколения, формирование гражданской идентичности школьников и получение знаний о культуре и истории родного региона.