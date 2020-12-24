Собянин сравнил работу московских служб по борьбе с коронавирусом с военной мобилизацией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил работу всех городских служб по борьбе с распространением коронавируса и спасению жизни и здоровья горожан с военной мобилизацией.

Он назвал сложной задачей одновременную мобилизацию всех городских служб на решение главной задачи - спасение жизней и здоровья москвичей. "Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни: и транспорт, и жилищно-коммунальное хозяйство, и здравоохранение, социальные службы, экономические службы, службы, которые курируют промышленность", - сказал Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, все департаменты, службы и направления должны работать как единый механизм, чтобы быстро и эффективно справляться с теми задачами, которые поставлены. "Это и перестройка больниц под новые задачи, создание новых корпусов, строительство новых инфекционных больниц, финансирование, закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, лекарств и так далее - огромный комплекс задач", - констатировал мэр.

В этой связи он подчеркнул, что если бы в городе не было такой слаженной и командной работы, то власти не справились бы с поставленными задачами. "Но мы справились с этим, я считаю, далеко не хуже, чем в самых развитых мегаполисах мира", - заключил Собянин.