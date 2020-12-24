Собянин заявил, что дистанционка в школах Москвы необходима в борьбе с пандемией

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дистанционное обучение в школах Москвы, на которое переведены ученики 6-11-х классов с 19 октября до конца полугодия, вызывает психологический дискомфорт у детей и педагогов, но необходимо для борьбы с пандемией. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока мы видим, что никакой катастрофы не произошло, все в общем нормально двигается. Другой вопрос, что это [дистанционное обучение] психологически все равно неуютно, некомфортно, огромное напряжение и среди учащихся, и среди учителей. Ничего в этом хорошего нет, но такова ситуация. <...> Ситуация с эпидемией не упрощается", - сказал Собянин.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что школы Москвы вернутся к очному формату учебы в полном объеме, когда ситуация с заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. По словам мэра, главная задача сейчас - не снижать качество обучения школьников. Для этого власти столицы отслеживают средние баллы в электронном дневнике.

"По весне, когда мы закрывали и переводили на дистанционку всех детей, <...> по результатам ЕГЭ в общем-то видели, что качество образования не ухудшилось. Сейчас таких государственных экзаменов в этот период нет, но тем не менее мы видим по общему среднему баллу, <...> что в целом они все равно сопоставимы, те оценки, которые получали, к примеру, в первом полугодии 2019 года и те оценки, которые получали в первом полугодии 2020 года", - пояснил он.

Собянин добавил, что качество обучения не ухудшилось, а по ряду показателей немного улучшилось. По итогам первого полугодия текущего учебного года планируется проанализировать итоги контрольных работ и оценки учащихся, сопоставив их с предыдущим учебным годом.